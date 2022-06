Concert : Accordémon au Champ Commun, 13 août 2022, .

Concert : Accordémon au Champ Commun



2022-08-13 – 2022-08-13

Activiste du soufflet élevé en plein air dans le sud-ouest de la France, Damien allias Accordémon revisite son instrument équipé d’un accordéon électronique avec pédale loop. Son univers « cumbia-musette » mélange les sonorités françaises et latino-américaines, entre Java et cumbia, le tout agrémenté ça et là de sonorités reggae-ska. Un one-man-band festif et interactif idéal pour remuer les consciences et réchauffer le dance-floor.

Au Champ Commun à 20h – Prix libre.

