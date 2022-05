Concert Académie du tambourin Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 13e Arrondissement

Concert Académie du tambourin Marseille 13e Arrondissement, 14 mai 2022, Marseille 13e Arrondissement. Concert Académie du tambourin Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement

2022-05-14 – 2022-05-14 Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra

Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 13e Arrondissement L’Académie du Tambourin est un ensemble orchestral constitué de virtuoses du galoubet-tambourin, issus de conservatoires de musique régionaux, notamment celui d’Aix-en-Provence.



​Sous la direction de Maurice Guis, l’Académie du Tambourin fait découvrir depuis sa création en 1989 la richesse méconnue du répertoire du galoubet-tambourin dans des arrangements concertants avec piano ou orchestre. Elle œuvre également à l’ouverture aux musiques de notre temps, par la création de nombreuses compositions depuis trente ans. Retrouvez l’Académie du Tambourin en concert le 14 mai. http://www.roudelet-felibren.com/ L’Académie du Tambourin est un ensemble orchestral constitué de virtuoses du galoubet-tambourin, issus de conservatoires de musique régionaux, notamment celui d’Aix-en-Provence.



​Sous la direction de Maurice Guis, l’Académie du Tambourin fait découvrir depuis sa création en 1989 la richesse méconnue du répertoire du galoubet-tambourin dans des arrangements concertants avec piano ou orchestre. Elle œuvre également à l’ouverture aux musiques de notre temps, par la création de nombreuses compositions depuis trente ans. Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 13e Arrondissement Autres Lieu Marseille 13e Arrondissement Adresse Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Ville Marseille 13e Arrondissement lieuville Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-13e-arrondissement/

Concert Académie du tambourin Marseille 13e Arrondissement 2022-05-14 was last modified: by Concert Académie du tambourin Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement 14 mai 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 13e Arrondissement

Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône