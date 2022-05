Concert Académie de musique de chambre #3

Concert Académie de musique de chambre #3, 29 juin 2022, 21:00:00

Au programme de ces trois soirées parrainées par le Quatuor Diotima : deux œuvres de Pascal Dusapin en écho à la création mondiale d'Il Viaggio, Dante, des pièces inédites de jeunes compositeurs et quelques chefs-d'œuvre classiques, romantiques et modernes du grand répertoire. Les ensembles de la résidence de musique de chambre de l'Académie proposent une série de concerts, pensée comme un véritable festival dédié aux quatuors à cordes

