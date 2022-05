Concert Académie de chant #2

Concert Académie de chant #2, 30 juin 2022, . Concert Académie de chant #2

2022-06-30 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-30 Pour le deuxième concert de la résidence de chant encadrée par la soprano canadienne Edith Wiens, professeure à la Juilliard School de New York, les chanteurs et pianistes de l’Académie interprètent un florilège de grands airs d’opéra. Une soirée lyrique des plus vibrantes en guise de bouquet final pour ces jeunes artistes venus du monde entier Pour le deuxième concert de la résidence de chant encadrée par la soprano canadienne Edith Wiens, professeure à la Juilliard School de New York, les chanteurs et pianistes de l’Académie interprètent un florilège de grands airs d’opéra. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville