Concert Académie Bach Aix Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence, dimanche 5 mai 2024.

Concert Académie Bach Aix Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Concert de l’Académie Bach Aix avec les cantates BWV 4 et BWV 18 pour solistes, chœur et orchestre, ainsi que deux arias et deux extraits de « L’Art de la Fugue » à l’Église Saint-Jean de Malte. Direction Benoît Dumon.

Programme



● J.S.BACH Cantate BWV 4

« Christ lag in Todesbanden » ( Le Christ gisait dans les liens de la mort )

C’est une cantate de jeunesse, composée en 1707/1708 alors que Bach prend ses fonctions d’organiste à Mühlhausen. Le texte est celui de la séquence « Victimae paschali laudes » (11ème ciecle) adapté par Martin Luther en allemand. Bach a utilisé la musique de celle-ci tout au long de sa pièce. L’effectif comporte 4 solistes, un chœur à 4 voix, deux violons, deux altos et une basse continue.



● J.S.BACH Cantate BWV 18

« Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt » ( Comme la pluie et la neige descendent des cieux )

La cantate est composée en 1713 pour le dimanche de la Sexagésime, alors que Bach travaille pour la cour de Weimar. Elle est basée sur un texte de Erdmann Neumeister déjà mis en musique par Telemann. L’instrumentation est similaire à celle du 6ème concerto brandebourgeois, sans violons, mais avec deux flûtes, 4 altos et continuo. Côté vocal, il y a trois solistes et un chœur à 4 voix.



Deux arias pour alto et ténor et deux contrepoints de « L’Art de la Fugue » complèteront ce programme. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 16:00:00

fin : 2024-05-05 17:30:00

Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Concert Académie Bach Aix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence