Concert Académie #1 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Concert Académie #1 Aix-en-Provence, 25 juin 2022, Aix-en-Provence. Concert Académie #1 Hôtel Maynier d’Oppède 23 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence

2022-06-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-25 Hôtel Maynier d’Oppède 23 Rue Gaston de Saporta

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Art aussi délicat que puissant, la mélodie française exige de ses interprètes une rigueur impeccable, transcendée par une sensibilité exacerbée. Sous l’égide du baryton Stéphane Degout, les jeunes solistes et pianistes de l’Académie du Festival d’Aix démontrent toute leur maîtrise de ce répertoire enchanteur, dans l’intimité nocturne de la cour de l’Hôtel Maynier d’Oppède https://www.festival-aix.com/ Art aussi délicat que puissant, la mélodie française exige de ses interprètes une rigueur impeccable, transcendée par une sensibilité exacerbée. Hôtel Maynier d’Oppède 23 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence

