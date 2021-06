Paris Théâtre du Centre Wallonie-Bruxelles Paris Concert Abul Mogard & Marja De Sanctis Théâtre du Centre Wallonie-Bruxelles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert Abul Mogard & Marja De Sanctis Théâtre du Centre Wallonie-Bruxelles, 8 juillet 2021

de 21h à 22h

gratuit

Dans le cadre du Festival (((INTERFERENCE_S))), le Centre Wallonie-Bruxelles vous invite au concert d’Abul Mogard et Marja De Sanctis pour découvrir leur univers. Né à Belgrade, Abul Mogard a passé la majeure partie de sa vie à travailler dans une usine serbe. Il explique avoir commencé la musique après avoir pris sa retraite, pour reconstruire des environnements physiques et émotionnels qui lui étaient chers, créant sa palette sonore à l’aide de synthétiseurs, d’orgues Farfisa et d’autres machines qu’il a, pour certaines, fabriquées lui-même au fil des années. Mogard a sorti la plupart de ses créations musicales sur le label Ecstatic de Not Waving, et a récemment publié un album sur Houndstooth. Il a également signé la bande-son du film expérimental Kimberlin de Duncan Whitley. Concerts -> Électronique Théâtre du Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix Paris 75004

11 : Rambuteau (227m) 4 : Étienne Marcel (315m)

Contact :Centre Wallonie-Bruxelles 0153019696 info@cwb.fr https://www.cwb.fr/

2021-07-08T21:00:00+02:00_2021-07-08T22:00:00+02:00

Lieu Théâtre du Centre Wallonie-Bruxelles Adresse 46 rue Quincampoix Ville Paris