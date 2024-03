Concert Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto Le Truel, samedi 16 mars 2024.

Concert Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto Le Truel Aveyron

Le duo Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto nous entraîne dans un voyage musical, spirituel et intimiste, porté par l’amitié qui unit les deux musiciens.

Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto en concert samedi 16 mars 2024 à 20h30 à la salle des fêtes du Truel !

N’hésitez pas à réserver vos billets en prévente sur le site de la Maison du Peuple ! https://maisondupeuplemillau.fr/spectacle/ablaye-cissoko-cyrille-brotto-au-truel/

Le tarif pour les adultes est entre 9€ et 13€, pour les enfants entre 6€ et 9€.

Le duo franco-sénégalais nous entraîne dans un voyage spirituel croisant la tradition mandingue et l’esprit de la valse européenne !

inscription à la mairie 05.65.46.57.66

ou à la Maison du Peuple 05.65.59.47.61 6 6 EUR.

Salle des fêtes du Truel

Le Truel 12430 Aveyron Occitanie

