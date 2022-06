Concert ABC Drums & Co Quiberon Quiberon Catégories d’évènement: 56170

Quiberon

Concert ABC Drums & Co Quiberon, 6 août 2019, Quiberon. Concert ABC Drums & Co Jardins de Brétinio 14 rue de Verdun Quiberon

2019-08-06 – 2022-07-01 Jardins de Brétinio 14 rue de Verdun

Quiberon 56170 En soirée, venez à la rencontre de musiciens de tous les âges pour écouter les tubes des années 70 à nos jours au rythme des batteries. +33 6 17 15 16 34 En soirée, venez à la rencontre de musiciens de tous les âges pour écouter les tubes des années 70 à nos jours au rythme des batteries. Droits gérés

Jardins de Brétinio 14 rue de Verdun Quiberon

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: 56170, Quiberon Autres Lieu Quiberon Adresse Jardins de Brétinio 14 rue de Verdun Ville Quiberon lieuville Jardins de Brétinio 14 rue de Verdun Quiberon Departement 56170

Quiberon Quiberon 56170 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quiberon/

Concert ABC Drums & Co Quiberon 2019-08-06 was last modified: by Concert ABC Drums & Co Quiberon Quiberon 6 août 2019 56170 Quiberon

Quiberon 56170