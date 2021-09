Archigny Abbaye de l'Étoile Archigny Archigny, Vienne Concert Abbaye de l’Étoile Archigny Archigny Catégories d’évènement: Archigny

Concert Abbaye de l’Étoile Archigny, 12 septembre 2021, Archigny. Concert

Abbaye de l’Étoile Archigny, le dimanche 12 septembre à 13:30

Concert classique dans l’Abbatiale de l’Abbaye de l’Etoile à Archigny à 16h. Visite guidée possible à partir de 14h

Concert : 10€ Visite guidée : 3€ Concert + visite : 12€

Ensemble “Entre-deux” Abbaye de l’Étoile Archigny Lieu-dit l’Étoile 86210 Archigny Archigny Vienne

2021-09-12T13:30:00 2021-09-12T17:30:00

