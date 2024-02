Concert Aalma Dili + Que Diable ! Mosaic la salle Lisieux, vendredi 7 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T20:00:00+02:00 – 2024-06-07T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T20:00:00+02:00 – 2024-06-07T23:00:00+02:00

Aalma Dili, une histoire qui s’écrit encore et toujours avec un 4ème album qui arrive Fratoï ! L’estrade est montée, les santiags sont cirées, les chemises presque repassées, et les 22 cordes prêtes à résonner ; gardez l’oeil ouvert, il se pourrait bien que vous les voyez passer !

Que diable ! Ce duo normand compose toutes ses chansons ! Les textes sont profonds, incisifs et poétiques à la fois. Les deux artistes cherchent à créer un univers original et puissant. Ils utilisent de nombreux effets sur le violon pour créer un lien fort entre la musique actuelle et cet instrument traditionnel.

Ouverture des portes 20h Début du concert 20h30

Buvette et petite restauration sur place

Mosaic la salle 13 boulevard pasteur Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie

