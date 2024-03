Concert Aälma Dili 10 ans ! bar « Le Ty coz » Morlaix, samedi 23 mars 2024.

L’âge de raison ? Certainement pas ! L’âge de la maturité ? Toujours pas. Y’a pas d’âge pour l’âme des fous.

Toujours à faire les 400 coups avec des bleus sur les genoux, c’est comme ça qu’on retrouve ces 4 mousquetons après une belle décennie.

Une décennie de concerts, de rencontres, de compositions et de reprises toujours bien arrangées. Une histoire qui s’écrit encore et toujours avec un 4ème album qui arrive Fratoï !

Les frolos parigots , les frères d’Anatolie, les frangins napolitains, ou les brate de Serbie, allez savoir où ces 4 là sont encore partis ?

L’estrade est montée, les santiags sont cirées, les chemises presque repassées, et les 22 cordes prêtes à résonner ;

gardez l’œil ouvert, il se pourrait bien que vous les voyez passer !

Curieux ? Découvrez les sur leurs réseaux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:30:00

fin : 2024-03-23

bar « Le Ty coz » 10, venelle au beurre

Morlaix 29600 Finistère Bretagne

