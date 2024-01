Concert Aàgut place de la fontaine Béost, samedi 6 avril 2024.

Concert Aàgut place de la fontaine Béost Pyrénées-Atlantiques

Ces trois voix de femmes avec chacune leur personnalité jouent sur scène une partition multiple tantôt délicates et touchantes, elles peuvent nous emporter jusqu’à la transe. Les percussions ajoutées à ces polyphonies et polyrythmies apportent une énergie hypnotique puissante qui invitent à la danse avant de revenir au minimalisme et la pureté d’un chant ancestral. Puisant dans le répertoire populaire des Pyrénées et plus particulièrement du Béarn, Aàgut nous amène jusqu’à la Galice, suivant la crête qui relie le Sud de la France au Nord de l’Espagne.

Pensez à réserver votre repas !

place de la fontaine Auberge Chez Trey

Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

2024-04-06 20:30:00

