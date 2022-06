Concert à Vendôme

Concert à Vendôme, 1 juillet 2022, . Concert à Vendôme

2022-07-01 20:30:00 – 2022-07-01 Concert à Vendôme. Pour ce concert, l'association invite la classe de flûte du conservatoire de Vendôme sous la direction de sa professeure Marieke Riegterink. L'occasion pour les élèves de rencontrer des musiciens professionnels et de travailler avec eux pour cette soirées. Concert dans le cadre de la saison des concerts organisée par l'association Pierre de Ronsard du 1er au 23 juillet.

