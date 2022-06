Concert à Vallée de Ronsard

2022-07-16 – 2022-07-16 Les clés d'écoutes, à 20h. Pour une meilleure écoute du concert puis concert à 20h30. L'art de la mémoire, improviser à plusieurs voix à la Renaissance. Ensemble Coclico, Barnabé Janin, direction. Un concert créé spécifiquement pour la Possonnière. À partir de textes de Ronsard et de quelques amis, l'ensemble Coclico vous propose un concert absolument unique… tout simplement parce qu'il sera en très grande partie improvisé. À la Renaissance, les pratiques de musiques improvisées sont courantes. Coclico est un des rares ensembles au monde qui se spécialise dans l'improvisation polyphonique dans le style Renaissance. Une expérience rare. Animations dans le cadre de la programmation estivale 2022 de l'association Pierre de Ronsard. secretariat.rvposso@gmail.com +33 7 71 25 80 42 http://www.pierrederonsard.fr/

