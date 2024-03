Concert à trois orchestres : Big band, harmonie et Pari(s) de vents Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, mardi 11 juin 2024.

Le mardi 11 juin 2024

de 19h00 à 20h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

La Bibliothèque historique accueille dans sa cour le Big band du Conservatoire du 11ème arrondissement, l’orchestre d’harmonie du Conservatoire du 19ème ainsi que l’ensemble Pari(s) de vents. 100 musiciens pour vous faire swinger dans une ambiance digne des Années folles !

2024 est l’occasion

de fêter le centenaire des Jeux Olympiques à Paris, et d’accueillir de nouveau

le monde entier dans la capitale pour de nouveaux jeux. 2024 marque également

un siècle de présence du jazz à Paris. Si la musique des États-Unis est arrivée

progressivement dès le début du 20e siècle, notamment avec John

Philippe Sousa à l’exposition universelle au Trocadéro en 1900, puis avec James

Reese Europe à la fin de la Première Guerre mondiale, c’est réellement dans les

années 1920 qu’un engouement pour le jazz se produit. Les artistes se

passionnent alors pour une certaine idée du jazz, parmi le Groupe de Six ou au

Bœuf sur le Toit. La Revue Nègre fait un scandale au théâtre des

Champs Élysées. Le monde de la nuit se retrouve dans les clubs du Black

Montmartre. Le public se passionne pour les nouvelles danses, comme le

charleston. Le jazz est partout, comme un air du temps, et il est pourtant

alors bien difficile de tenter de le définir et d’en saisir l’essence. C’est

Cole Porter qui a le mieux résumé cette histoire d’amour entre Paris et le jazz

avec son célèbre thème « I Love Paris ».

Les Jeux olympiques de 2024

sont une opportunité pour retrouver l’esprit de ce jazz age parisien,

intégrateur de diversité et d’ouverture, qui métisse les cultures et les

influences, fait dialoguer les genres et les générations.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004

Contact : +33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/

Médiathèque de Roubaix / CP_A23_L2_S1_014