Concert à travers les mondes Musique Ilienkopf Wettolsheim, samedi 9 mars 2024.

Le programme de ce concert est basé sur des musiques de jeux vidéo, de Manga et Animes, de dessins animés et de cosplay, tels que Princess Mononoke, Pokemon, Anastasia, Harry Potter et bien d’autres.

Par la Chorale Unis’son et par Société de Musique Ilienkopf.

Assistez à une aventure musicale exceptionnelle orchestrée par la Société de Musique Ilienkopf et la Chorale Unis’son, avec le même programme présenté devant plus de 4000 personnes au Zénith de Strasbourg en juin 2023 lors de Japan Addict.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

3 rue de la Vigneraie

Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est president@musique-Ilienkopf.fr

