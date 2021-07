Dijon Dijon Côte-d'Or, Dijon Concert « A travers les époques » Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Concert « A travers les époques » Dijon, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Dijon. Concert « A travers les époques » 2021-07-11 – 2021-07-11 Cloître du Musée de la vie bourguignonne 17 Rue Sainte-Anne

Dijon Côte-d’Or EUR Emmanuelle Moreau, violon – Claire Louwagie, flûte – Robin Kirklar, alto. Programme : Carl Philip Emanuel Bach, « Sonate en trio en ré mineur » – Jan van Gilse, « Trio » – Claude Debussy, « Syrinx pour flûte seule » – Giacinto Scelsi, « Manto III pour alto solo » – Joseph Haydn,

« Divertimento en do Majeur, London trio n°1. https://musees.dijon.fr/a-travers-epoques Emmanuelle Moreau, violon – Claire Louwagie, flûte – Robin Kirklar, alto. Programme : Carl Philip Emanuel Bach, « Sonate en trio en ré mineur » – Jan van Gilse, « Trio » – Claude Debussy, « Syrinx pour flûte seule » – Giacinto Scelsi, « Manto III pour alto solo » – Joseph Haydn,

« Divertimento en do Majeur, London trio n°1. Emmanuelle Ayrton Illustration dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Étiquettes évènement : Autres Lieu Dijon Adresse Cloître du Musée de la vie bourguignonne 17 Rue Sainte-Anne Ville Dijon lieuville 47.31742#5.03713