Concert : À toi d’jouer ! Médiathèque Pierre-Amalric, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Albi. Concert : À toi d’jouer !

Médiathèque Pierre-Amalric, le mercredi 7 juillet à 14:00

Retrouvez de jeunes artistes tarnais qui se relaieront tout l’après-midi pour faire découvrir leur univers musical : reprises, compositions originales, rock, métal ou jazz fusion. Il y en aura pour tous les goûts ! Avec Laurie Combes, Luna MB, Wetried, Euterpe, Constance et Léontine, Zoé la Vraie et Groove Planet. _En partenariat avec la MJC d’Albi._ Tout public.

Entrée libre

Concert de jeunes musiciens locaux Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

