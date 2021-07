Concert à table Le Vallon,Kerivoal, 21 novembre 2021, Landivisiau.

Concert à table

le dimanche 21 novembre à Le Vallon, Kerivoal

Imaginez la chanteuse Claire Diterzi assise, là, tout près de vous. Imaginez des objets du quotidien, bouilloire électrique, éponge, robinet, venir rejoindre les instruments sortis de la malle à musique de Stéphane Garin, étonnant Géo Trouvetou et professeur Tournesol de la musique contemporaine. Imaginez un concert infiniment petit, inventif, tout en dentelle, où le moindre son plane comme un parfum, où les mots, susurrés du bout des lèvres, invitent à un retour à l’essence même de ce qu’est la chanson : le plaisir d’être là, de partager un moment de convivialité. Imaginez ce jeu au sens premier du terme, sans amplis, sans électricité, sans micro, de donner à voir et entendre la musique de la manière la plus simple et dépouillée pour toucher sans artifices. Imaginez ce moment joyeux et poétique, où les deux interprètes sont face à face au milieu des spectateurs… Venez savourer et prolonger tout naturellement avec les artistes ce délicieux moment atypique autour d’un verre ou d’un café.

NORMAL 15€ / REDUIT 12€ / JEUNE 5€

Le Vallon,Kerivoal kerivoal, Landivisiau Landivisiau Finistère



2021-11-21T11:30:00 2021-11-21T12:30:00;2021-11-21T13:30:00 2021-11-21T14:30:00