Sassetot-le-Mauconduit Seine-Maritime C’est l’Ensemble Vocal du Conservatoire du Val de Seine qui proposera ce soir là un programme “Chants et Orchestre” composé des morceaux suivants:

– Musique pour les funérailles de la Reine Mary de Henry PURCELL.

– Exaltabo te Domine et Exsultate Deo d’Alessandro SCARLATTI.

– Stabat Mater d’Antonio CALDARA. Le Samedi 21 mai 2022 à 20h30

Église de Sassetot le Mauconduit

