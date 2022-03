Concert : “A Santa Maria” de François Montaufray – 17ème Prieurales Rolleville, 20 mars 2022, Rolleville.

Ce programme est consacré aux louanges à Sainte-Marie et aux récits de miracles (étonnants et parfois incompréhensibles aujourd’hui) qu’elle a effectués sur les nombreux chemins de pèlerinage, comme celui vers Saint-Jacques de Compostelle, de Rocamadour ou de l’Abbaye de Montserrat.

Ces chants collectés par le roi de Castille Alfonse le sage au XIIIème siècle sont notés dans un grand chansonnier de plus de 400 chants. Ils permettent de chanter chaque jour un chant nouveau en hommage à Sainte-Marie.

Au XIIIème siècle, les jongleurs, interprètes des trouvères (compositeurs des chansons), rendaient hommage à la Dame de l’Amour courtois. Et c’est souvent sur les mêmes airs qu’ils célébraient la Dame du Ciel. Dans l’esprit du Moyen Âge, il n’y a pas de frontière infranchissable entre la terre et le ciel, la Dame aimée et le Dame céleste. Endossant le rôle de jongleur, François Montaufray présente une dizaine de ces chants en les accompagnant d’instruments de musique qui sont les reconstitutions les plus proches de leurs ancêtres du Moyen Âge.

Le dimanche 20 mars à 16h, à l’église Saint-Hilaire de Rolleville.

