Concert à Saint-Germain : « Musiques de Films » 2 guitares et piano – Festival MPVG Salle Abel Demay Saint-Martin-le-Mault, dimanche 4 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 16:00:00

fin : 2024-02-04 17:30:00

Festival MPVG : Eric Sobczyk et Frédéric Bernard, guitaristes, accompagnés du Quatuor Aurores, quatuor à cordes,

Musiques de films : Concert souvenirs… Enio Morricone, Michel Legrand, Nino Rota…

L’association Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe et l’association Résonances de Gartempe proposent des concerts hors saison estivale avec leur programmation commune « Les Beaux Dimanches » sur le Montmorillonnais.

Les musiques de film nous accompagnent à travers le temps et celles d’Ennio Morricone, de Michel Legrand, de Nino Rota, pour ne citer qu’eux ne font pas exception. Les transcriptions d’Eric Franceries nous invitent à une nouvelle écoute, une nouvelle interprétation grâce à la forme quatuor à cordes et deux guitares.

Salle Abel Demay Route de la Trimouille Saint-Germain

Saint-Martin-le-Mault 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine assompvg@gmail.com



