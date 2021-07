Concert à Saint-Alban Saint-Alban, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Saint-Alban.

Concert à Saint-Alban 2021-07-16 20:30:00 – 2021-07-16 22:00:00 Salle des fêtes Rue des Jonquilles

Saint-Alban Côtes d’Armor Saint-Alban

Les STEEL WATERS c’est une bande de 4 copains qui se baladent dans les souvenirs du rock, avec une préférence pour les années 70’s mais pas que ! Ils réveilleront vos oreilles et votre mémoire par de grands classiques du rock et des pépites oubliées.

Vous allez vite taper du pied, puis rapidement vous lever et vous mettre à chanter aussi ! Les Beatles, Creedence Clearwater Revival, Pink Floyd ou Clapton… venez rajeunir avec eux !

Tout public, gratuit.

+33 2 96 32 98 98 https://www.saintalban.fr/

