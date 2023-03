Concert à Ribemont Ribemont Catégories d’Évènement: Aisne

Ribemont

Concert à Ribemont, 25 mars 2023, Ribemont

2023-03-25

Aisne 0 0 Le samedi 25 mars à 20h30 en l’Eglise de Ribemont, l’Ensemble Vocal Maurice Ravel, associé à l’Harmonie de Marly Gomont seront heureux de se produire en concert au profit de l’Association Rétina dont l’ambition est de lutter contre les maladies de la vue.

Ce concert s’inscrit dans le cadre de l’opération « mille chœurs » pour un regard.

Venez nombreux pour passer un excellent moment musical tout en apportant votre contribution à la recherche. Participation libre. http://www.evmr.fr/ Ribemont

