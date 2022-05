Concert à Méduna à RAUZAN Rauzan Rauzan Catégories d’évènement: Gironde

Rauzan

Concert à Méduna à RAUZAN Rauzan, 20 mai 2022, Rauzan. Concert à Méduna à RAUZAN Rauzan

2022-05-20 – 2022-05-20

Rauzan Gironde Rauzan Concert à Méduna à Rauzan à partir de 20h. nMACFEE reprises pop rock de l’école de musique Tythm’n groove nBARBERCUE compositions pop rock nEntrée gratuite avec réservation, restauration sur place nInfos : 05.57.24.67.94 Concert à Méduna à Rauzan à partir de 20h. nMACFEE reprises pop rock de l’école de musique Tythm’n groove nBARBERCUE compositions pop rock nEntrée gratuite avec réservation, restauration sur place nInfos : 05.57.24.67.94 +33 5 57 74 24 67 Concert à Méduna à Rauzan à partir de 20h. nMACFEE reprises pop rock de l’école de musique Tythm’n groove nBARBERCUE compositions pop rock nEntrée gratuite avec réservation, restauration sur place nInfos : 05.57.24.67.94 méduna

Rauzan

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Rauzan Autres Lieu Rauzan Adresse Ville Rauzan lieuville Rauzan Departement Gironde

Rauzan Rauzan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rauzan/

Concert à Méduna à RAUZAN Rauzan 2022-05-20 was last modified: by Concert à Méduna à RAUZAN Rauzan Rauzan 20 mai 2022 Gironde Rauzan

Rauzan Gironde