Concert : A marée basse
Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Mourenx

2022-05-18 15:30:00

EUR 0
Par Olivier Apat et les Thons qui courent.

Un concert familial pour sensibiliser le jeune (et moins jeune) public à l’importance des océans, sans se prendre dans les filets du sérieux. De la chanson, du rock, du folk, du punk… Tout est bon pour le poisson ! Par Olivier Apat et les Thons qui courent.

Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Mourenx

