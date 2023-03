CONCERT A MAGUELONE « MEMBRA JESU NOSTRI » Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault 18h – Concert « Membra Jesu Nostri » à la cathédrale de Maguelone – Cycle de 7 cantates sacrées de Dietrich Buxtehude – Entrée libre – Cathédrale de Maguelone Cycle de 7 cantates sacrées de Dietrich Buxtehude. Ensemble vocal mixte du Conservatoire (solistes des classes de chant) & ensemble de musique ancienne du Conservatoire Luc Gaugler (basse de viole).

Alain Cahagne, orgue

Dietrich Buxtehude, illustre prédécesseur de Jean-Sébastien Bach, et que celui-ci admirait au plus haut point, composa ce cycle de 7 cantates sacrées pour les « concerts spirituels » qui étaient donnés en l'église Sainte-Marie de Lübeck, où il officiait. Inspirées d'un poème médiéval, les 7 cantates déplorent chacun l'une des plaies du Christ en croix.

