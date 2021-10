Concert à l’UVSQ : Nans – Sur mesure Maison de l’étudiant Marta Pan, 16 novembre 2021, Guyancourt.

Maison de l’étudiant Marta Pan, le mardi 16 novembre à 18:00

### **Un mot de l’artiste** Pour rester le plus bref possible sinon on va me dire ça rentre pas dans le petit carré du journal : d’abord, j’écris de la poésie, des chansons. Ensuite, je compose des ritournelles qu’on chantonne encore quelques jours après le concert. Puis, je fais de la musique Pop, tout seul avec mes synthétiseurs, mes claviers et ma guitare : alors on dit Electro-Pop-Poésie. Pour finir, j’ai monté un “show” son et lumière, où je chante beaucoup et parle peu : en raconter plus sans que ça ne dure plus longtemps. Le concert je le commence en caleçon-chaussettes : ce qui est une bonne raison de venir. Non ? _Mise en scène : Françoise Fognini_ _Scénographie et lumière : CNX Apocalyps et Nans Vincent_

Entrée libre

Venez applaudir Nans, qui se produira pour la première fois sur la scène de l’Entracte, la salle de concert de la Maison de l’étudiant de l’UVSQ.

Maison de l’étudiant Marta Pan 1, allée de l’astronomie 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



