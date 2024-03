Concert « A l’ouest je te plumerai »/ OLIFAN Espace Culturel de la Hague La Hague, mercredi 13 mars 2024.

Concert « A l’ouest je te plumerai »/ OLIFAN Espace Culturel de la Hague La Hague Manche

CONCERT DE RUEE VERS L’OR ou la véritable histoire des frères John

En incarnant les frères John, les musiciens de OLIFAN proposent plus qu’un concert une aventure en chansons théâtralisée. Ils nous plongent dans un western rockambulesque .

Les quatre frangins John jouent aux cow-boys dans un rodéo musical, à coups de guitarabine. Ils partent à la conquête de l’Ouest juchés sur leur roulotte brimbalante. Elle se transformera ingénieusement au gré de l’intrigue en saloon, diligence ou encore en décor de ville fantôme pour duels artistiques. Ils convoquent tous les codes des westerns de leur enfance tout en ne s’interdisant rien. Ils s’en amusent avec une partition musicale qui transverse les genres pour nous faire voyager en musique.

Depuis 2006, les manchois d’Olifan tracent leur chemin dans le paysage musical jeune public avec plus de 600 concerts-spectacles joués à travers la France et désormais six albums. Pour cette nouvelle création, ils ajoutent une corde à leur arc en se frottant à la comédie, avec la complicité de Philippe Jouan de la compagnie Joe Sature. Les quatre frangins John jouent aux cow-boys et ça leur va bien !

Chant, cigar box, ukulele, buggle Olivier Harasse

Chant, bass box Stéphane Leclerc

Chant, guitarabine, piano bar, trompette Christophe Bunel

Chant, batterie, percussions Mickael Lepesteur

Paroles et musiques Olifan

Dialogues et mises en scène Philippe Jouan

Conception et réalisation décor Olifan

Costumes Olifan / L’atelier des chiffonnières

https://www.olifan.fr

A partir de 5 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 17:30:00

fin : 2024-03-13 18:30:00

Espace Culturel de la Hague Beaumont-Hague

La Hague 50440 Manche Normandie

L’événement Concert « A l’ouest je te plumerai »/ OLIFAN La Hague a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Cotentin La Hague