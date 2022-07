CONCERT A LOU REGALIDO : STEREO GUARANI

CONCERT A LOU REGALIDO : STEREO GUARANI, 2 août 2022, . CONCERT A LOU REGALIDO : STEREO GUARANI



2022-08-02 – 2022-08-02 Concert à Lou Regalido : Stéréo Guarani

Le 02 août 2022 à 19h Ce jeune trio Montpellierain vous propose un voyage electro-acoustique aux quatre coins du Brésil, un envol festif à travers ce pays où pluralité des cultures et des rythmes se rencontrent. A découvrir ici : https://soundcloud.com/stereoguarani

Restauration sur place Concert à Lou Regalido : Stéréo Guarani

