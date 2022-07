CONCERT A LOU REGALIDO : LA DAME ENDORMIE

CONCERT A LOU REGALIDO : LA DAME ENDORMIE, 9 août 2022, . CONCERT A LOU REGALIDO : LA DAME ENDORMIE



2022-08-09 – 2022-08-09 Concert à Lou Regalido : La Dame Endormie

Le 09 août 2022 à 19h Trio de Jazz A découvrir ici : https://www.youtube.com/watch?v=WobX3Bz5Rg8

Restauration sur place. Concert à Lou Regalido : La Dame Endormie

Le 09 août 2022 à 19h Trio de Jazz A découvrir ici : https://www.youtube.com/watch?v=WobX3Bz5Rg8

Restauration sur place. Concert à Lou Regalido : La Dame Endormie

Le 09 août 2022 à 19h Trio de Jazz A découvrir ici : https://www.youtube.com/watch?v=WobX3Bz5Rg8

Restauration sur place. la dame endormie dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville