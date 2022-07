CONCERT A LOU REGALIDO : FOUFOUTA QUARTET

CONCERT A LOU REGALIDO : FOUFOUTA QUARTET, 26 juillet 2022, . CONCERT A LOU REGALIDO : FOUFOUTA QUARTET



2022-07-26 – 2022-07-26 Concert à Lou Regalido : Foufouta Quartet

Le 26 juillet 2022 à 19h FouFouta ‘formule petit’ puise ses inspirations dans les folklores Mandingue et Peul de l’Afrique de l’Ouest pour une écoute moderne. Flûte peule au centre, balafon, basse électrique et batterie nous proposent un cocktail de musique Africaine unique dans son genre.

Restauration sur place. Concert à Lou Regalido : Foufouta Quartet

Le 26 juillet 2022 à 19h FouFouta ‘formule petit’ puise ses inspirations dans les folklores Mandingue et Peul de l’Afrique de l’Ouest pour une écoute moderne. Flûte peule au centre, balafon, basse électrique et batterie nous proposent un cocktail de musique Africaine unique dans son genre.

Restauration sur place. Concert à Lou Regalido : Foufouta Quartet

Le 26 juillet 2022 à 19h FouFouta ‘formule petit’ puise ses inspirations dans les folklores Mandingue et Peul de l’Afrique de l’Ouest pour une écoute moderne. Flûte peule au centre, balafon, basse électrique et batterie nous proposent un cocktail de musique Africaine unique dans son genre.

Restauration sur place. foufouta quartet dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville