Concert à Lou Regalido : Docteur Sax

Le 19 juillet 2022 à 19h

Docteur Sax, c’est la folie psychédélique du jazz world et du rock progressif des années 70 mixés avec de l’électro bien excitée. Les instruments à vents sont boostés aux pédales et effets en tous genres pour une palette sonore et une fusion qui a du peps ! A découvrir ici : https://mariuswelker.fr/docteur-sax/

Restauration sur place.

