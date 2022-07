CONCERT A LOU REGALIDO : COMME LE SUCRE

2022-07-15 – 2022-07-15 Concert à Lou Regalido : Comme Le Sure

Le 15 juillet 2022 à 19h30

Concert de Comme le sucre au Lou Regalido. Bossa Nova. Venez partager un bon repas en ambiance musicale.

Participation libre et consciente pour soutenir l’organisation des concerts.

