Concert à Locquénolé Locquénolé, 24 juin 2022, Locquénolé.

Concert à Locquénolé Locquénolé

2022-06-24 – 2022-06-24

Locquénolé 29670

Le groupe So Watt va réaliser un concert à Locquénolé !

Groupe musical professionnel originaire d’Amiens revisite les grands standards du jazz vocal et de la soul music (Ella Fitzgerald, Etta James, Aretha Franklin), avec quelques incursions dans la pop et la chanson française (David Bowie, Elton John, Boris Vian, Serge Gainsbourg)

+33 2 98 24 89 22 https://www.facebook.com/Ti-Gu%C3%A9nol%C3%A9-Epicerie-Caf%C3%A9-Bar-Restaurant-2026599134273831

