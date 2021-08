Cers Cers Cers, Hérault CONCERT A L’OCCASION DES 100 ANS DE GEORGES BRASSENS Cers Cers Catégories d’évènement: Cers

CONCERT A L’OCCASION DES 100 ANS DE GEORGES BRASSENS Cers, 21 août 2021, Cers. CONCERT A L’OCCASION DES 100 ANS DE GEORGES BRASSENS 2021-08-21 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-21

Cers Hérault Cers Georges Brassens est né il y a 100 ans.

Retrouvez André Chiron, accompagné par Laurent Astoul dans une causerie musicale toute dédiée au poète. Dans le cadre du protocole en vigueur, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée de la salle. +33 4 67 39 30 29 Georges Brassens est né il y a 100 ans.

