Ça va swinguer sur la scène de l’hôtel de ville de Sarreguemines ! Après une année de disette, le Rotary club de Sarreguemines renoue avec sa tradition d’organiser un concert évènement. Depuis quelques années, le club service rend ainsi hommage aux plus grandes vedettes. Des Tribute qui connaissent le succès.

Après avoir tapé des pieds et des mains, et aussi dansé sur les plus grands tubes de Barry White, Elvis Presley, Abba ou Queen, c’est à Tina Turner que le Rotary a décidé de confier cette soirée événement.

Tina T. cover n° 1, reprendra les plus grands titres de la chanteuse. Sur scène, la chanteuse Barby entrera dans la peau la Queen of rock’n’roll, entourée de huit musiciens, trois chanteurs et trois danseurs. What’s love got to do with it , We don‘t need another hero , Golden Eye ou encore The best seront forcément au programme.

Les bénéfices de la soirée permettront de financer les œuvres du Rotary. Le club soutient plusieurs associations et actions. Pour rappel en 2020, le Rotary avait lancé une opération baptisée ‘‘Des visières pour nos anges gardiens’’ qui, au plus fort de la pandémie, avait permis la confection de 22 000 visières à destination des soignants.

Cet événement est soumis aux consignes sanitaires qui seront en vigueur le jour du concert.

En cas d’annulation, les billets seront remboursés au présent point de vente.

