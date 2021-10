Concert à l’Institut Giacometti Institut Giacometti, 15 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 15 novembre 2021

de 19h à 22h

payant

Concert autour de I was looking at the ceiling and then I saw the sky de John Adams et June Jordan

Après un tremblement de terre survenu à Los Angeles en janvier 1994, le compositeur John Adams et sa librettiste June Jordan, écrivaine et militante bisexuelle africaine-américaine, dressent à partir des témoignages de sept victimes une fresque de la société américaine. Dans ses écrits, June Jordan explore les questions de genre ce qui lui a valu d’être intronisée en 2019 au National LGBTQ Wall of Honor au sein du Stonewall National Monument.

I was looking at the ceiling and then I saw the sky, est un opéra à la musique très métissée qui met en miroir des univers musicaux réputés incompatibles : la chanson, le classique et la comédie musicale.

Mise en scène Marianne Pousseur et Enrico Bagnoli

Chanteurs : Natalie Oswald et Lionel Couchard

Piano: Caterina Roberti

Institut Giacometti 5 Rue Victor Schoelcher Paris 75014

4, 6 : Denfert – Rochereau (301m) 4, 6 : Raspail (304m) L38 L68 L88 L91 RER B Denfert Rochereau



Contact :Institut Giacometti institut@fondation-giacometti.fr https://www.fondation-giacometti.fr/fr/institut

Hubert Amiel