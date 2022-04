Concert à l’IMA : hommage à Rachid Taha L’Institut du Monde Arabe, 15 avril 2022, Paris.

L’Institut du Monde Arabe invite L’Armée mexicaine, association de musiciens, compositeurs et chanteurs réunis en formation après la disparition prématurée de Rachid Taha, pour un hommage le 14 avril à partir de 21h.

Date et horaire exacts : Le jeudi 14 avril 2022

de 21h00 à 22h30

payant Plein Tarif 20 euros Tarif réduit 16 euros Tarif – 26 ans 12 euros

En écho à l’exposition « Douce France » présentée au CNAM, et dans le cadre des événements en lien avec l’Algérie programmés tout au long de l’année, l’IMA invite L’Armée mexicaine. Association de musiciens, compositeurs et chanteurs qui se sont réunis en formation après la disparition prématurée de Rachid Taha, l’Armée mexicaine lui rendra un hommage familial, fraternel et émouvant, de Ya Rayah, Rock el Casbah, Nokta, It’s Now or Never, à Zoom sur Oum et Bent Sahra, en passant par Barra Barra ou Garab.

Avec Sofiane Saïdi (chant), Catherine Ringer (chant), Samira Brahmia (chant), Flèche Love (chant), Franck Mantegari (percussions), Hakim Hamadouche (mandoluth et chant), Idris Badarou (basse et chœurs), Kenzi Bourras (claviers et chœurs), Yan Péchin (guitare) et Slimane Dazi (spoken word).

Sofiane Saïdi, le prince du Raï 2.0

À l’instar de Rachid Taha dont la musique était infusée de mille sonorités métissées, Soufiane Saïdi puise avec bonheur dans la funk, le chaâbi égyptien ou encore la musique de Bollywood tout en plongeant dans ses racines oranaises, fécondées par les Bédouins de l’Ethiopie au Mali, par les réfugiés d’Al-Andalus dont les écoles de Nouba rayonnent toujours, la poésie des chioukh ou le phrasé des gasbas.

Catherine Ringer, membre iconique des Rita Mitsouko

Catherine Ringer partage la scène avec Rachid Taha pour le morceau « Ya Rayah » aux Victoires de la musique en 2015. En 2020, elle lui rend un vibrant hommage avec Sofiane Saïdi dans le cadre du Festival des festival de France Télévision. Sur la scène de l’IMA, elle incarnera avec sa voix puissante et singulière plusieurs titres de Rachid Taha.

L’auteure, compositrice et interprète Samira Brahmia

Influencée très tôt par la culture anglo-saxonne, Samira Brahmia mêle dans ses chansons influences pop-rock, traditions celtiques et sonorités du grand Sud algérien. Evoquant les trajectoires de Myriam Makeba ou de Cheikha Rimitti, elle y revendique ses libertés de femme et son éthique d’artiste.

La soul électronique de Flèche Love

Flèche Love interprète « Wahdi » avec Rachid sur son dernier l’album Je suis africain, paru de manière posthume en 2019. Sa voix tantôt rageuse, tantôt cristalline, reconnaissable entre mille, dit tout de sa force et de ses fragilités sur une soul électronique à visée spirituelle, profondément marquée par l’empreinte du jazz, du R’n’B et du hip-hop. Elle fait flèche de tout bois, celui dont on sculpte les artistes singulières, ensorcelantes, magnétiques.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

