Concert à Lignou Rives d’Andaine Rives d'Andaine Catégories d’évènement: Orne

Rives-d'Andaine

Concert à Lignou Rives d’Andaine, 21 mai 2022, Rives d'Andaine. Concert à Lignou Couterne Chapelle de Lignou Rives d’Andaine

2022-05-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-21 22:30:00 22:30:00 Couterne Chapelle de Lignou

Rives d’Andaine Orne Rives d’Andaine Concert de variétés par Choramuze, la chorale de Briouze dirigée par Jean-Philippe Bignon. Concert de variétés par Choramuze, la chorale de Briouze dirigée par Jean-Philippe Bignon. chapelle.lignou@gmail.com Concert de variétés par Choramuze, la chorale de Briouze dirigée par Jean-Philippe Bignon. Couterne Chapelle de Lignou Rives d’Andaine

dernière mise à jour : 2022-04-12 par Conseil départemental de l’Orne

Détails Catégories d’évènement: Orne, Rives-d'Andaine Autres Lieu Rives d'Andaine Adresse Couterne Chapelle de Lignou Ville Rives d'Andaine lieuville Couterne Chapelle de Lignou Rives d'Andaine Departement Orne

Rives d'Andaine Rives d'Andaine Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rives-dandaine/

Concert à Lignou Rives d’Andaine 2022-05-21 was last modified: by Concert à Lignou Rives d’Andaine Rives d'Andaine 21 mai 2022 Orne Rives d'Andaine

Rives d'Andaine Orne