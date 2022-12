Concert à l’Hélianthe La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Concert à l’Hélianthe La Crèche, 13 janvier 2023, La Crèche . Concert à l’Hélianthe Salle de l’Hélianthe La Crèche Deux-Sèvres

2023-01-13 – 2023-01-13 La Crèche

Deux-Sèvres Concert Sébestien Maye et Isma Ailes

Salle de l’Hélianthe à La Crèche, à 20h30 Initiation aux métiers manuels pour les jeunes de 9 à 14 ans. Au profit de l’Association Outil en main

Organisé par le Rotary Club de Saint-Maixent-l’Ecole Tarif : 15 € / pers.

