Concert à l’espace Valentré Cavalcade en Cocazie Espace Valentré Cahors, mercredi 9 avril 2025.

Concert à l’espace Valentré Cavalcade en Cocazie

Espace Valentré Allée des soupirs Cahors Lot

On ne sait pas très bien d’où vient RédèR Nouhaj…

Homme de plusieurs folklores, il manie son violon comme le bûcheron sa hache avec précision, humilité et gratitude pour l’arbre coupé.

Du Caucase où il fût plongé pendant un temps certain, le mix des cultures et la mélodie brute.

Des plaines bulgares traversées par les transhumances, les folles rythmiques et les costumes à poils longs.

De son enfance, la joie des objets sonores improbables.

Dans un concert spectaculaire, il nous ouvre les carnets de ses voyages imaginés. Du cinéma pour les oreilles…

Des séances scolaires sont proposées pour ce spectacle.

Violons, percussions, pédalier d’accordéon basse, objets sonores… Frédéric Jouhannet

Les Vibrants Défricheurs sont soutenus par la DRAC Normandie, la Région Normandie, la Ville de Rouen, la Ville de Sotteville-lès-Rouen et la Ville de Petit-Quevilly. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-04-09 18:30:00

fin : 2025-04-09

Espace Valentré Allée des soupirs

Cahors 46000 Lot Occitanie

L’événement Concert à l’espace Valentré Cavalcade en Cocazie Cahors a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Cahors Vallée du Lot

