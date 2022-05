Concert à l’Eprouvette // IRIS • Cheshire • Salammbô Saint-André-des-Eaux Saint-André-des-Eaux Catégories d’évènement: 22630

Concert à l'Eprouvette // IRIS • Cheshire • Salammbô Saint-André-des-Eaux, 7 août 2022

Venez découvrir les guitares grunge d'IRIS, la poésie fiévreuse et puissante de CHESHIRE et l'univers post-folk renversant de SALAMMBÔ à l'Éprouvette.

