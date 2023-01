CONCERT À L’ÉPICERIE DE FONTAINE-DANIEL : KAAR KAAS SONN Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent Catégories d’Évènement: Mayenne

Saint-Georges-Buttavent

CONCERT À L’ÉPICERIE DE FONTAINE-DANIEL : KAAR KAAS SONN Saint-Georges-Buttavent, 22 janvier 2023, Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent. CONCERT À L’ÉPICERIE DE FONTAINE-DANIEL : KAAR KAAS SONN La Source Saint-Georges-Buttavent Mayenne

2023-01-22 – 2023-01-22 Saint-Georges-Buttavent

Mayenne Saint-Georges-Buttavent Kaar Kaas Sonn se produira à l’épicerie coopérative de Fontaine-Daniel le dimanche 22 janvier 2023, pour « un concert acoustique ». Entrée au chapeau L’épicerie coopérative de Fontaine Daniel est un commerce créé en 2015 dans le village de Fontaine Daniel en Mayenne. Elle propose un espace librairie, épicerie et bistroquet. contact@lepicerie.org +33 2 43 04 44 07 http://www.lepicerie.org/ Saint-Georges-Buttavent

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Saint-Georges-Buttavent Autres Lieu Saint-Georges-Buttavent Adresse La Source Saint-Georges-Buttavent Mayenne Ville Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent lieuville Saint-Georges-Buttavent Departement Mayenne

Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-georges-buttavent-saint-georges-buttavent/

CONCERT À L’ÉPICERIE DE FONTAINE-DANIEL : KAAR KAAS SONN Saint-Georges-Buttavent 2023-01-22 was last modified: by CONCERT À L’ÉPICERIE DE FONTAINE-DANIEL : KAAR KAAS SONN Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent 22 janvier 2023 La Source Saint-Georges-Buttavent Mayenne mayenne Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent, Mayenne

Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent Mayenne