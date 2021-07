Sérent Eglise Saint-Pierre - Sérent Morbihan, Sérent Concert à l’église St Pierre, à Sérent Eglise Saint-Pierre – Sérent Sérent Catégories d’évènement: Morbihan

Eglise Saint-Pierre – Sérent, le dimanche 19 septembre à 16:30 Port du masque obligatoire, respect de la distanciation / Payant

Concert Kaloneu Derv Bro Pondi, organisé par l’association Kerlithos. Le chœur d’hommes de Pontivy interprète des chants de musiques profanes ou sacrées et des mélodies traditionnelles de Bretagne. Eglise Saint-Pierre – Sérent Place Emmanuel Jeanroy, 56460 Sérent Sérent Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

