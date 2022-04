CONCERT À L’ÉGLISE Servian Servian Catégories d’évènement: Hérault

Servian

CONCERT À L’ÉGLISE Servian, 23 avril 2022, Servian. CONCERT À L’ÉGLISE Servian

2022-04-23 – 2022-04-23

Servian Hérault Organisé par les Amis de l’Orgue avec le Choeur de chambre “In BAETERRA”.

Participation libre. Organisé par les Amis de l’Orgue avec le Choeur de chambre “In BAETERRA”.

Participation libre. +33 4 67 39 29 60 Organisé par les Amis de l’Orgue avec le Choeur de chambre “In BAETERRA”.

Participation libre. Servian

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Servian Autres Lieu Servian Adresse Ville Servian lieuville Servian Departement Hérault

Servian Servian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/servian/

CONCERT À L’ÉGLISE Servian 2022-04-23 was last modified: by CONCERT À L’ÉGLISE Servian Servian 23 avril 2022 Hérault Servian

Servian Hérault