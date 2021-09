Bonnétable Bonnétable Bonnétable, Sarthe CONCERT À L’ÉGLISE SAINT SULPICE Bonnétable Bonnétable Catégories d’évènement: Bonnétable

Sarthe

CONCERT À L’ÉGLISE SAINT SULPICE Bonnétable, 10 octobre 2021, Bonnétable. CONCERT À L’ÉGLISE SAINT SULPICE 2021-10-10 16:30:00 – 2021-10-10 18:00:00

Bonnétable Sarthe Bonnétable Concert donné par Philippe Bataille à l’orgue et Arnaud Juchault à la trompette.

Entrée libre.

Pass sanitaire obligatoire

