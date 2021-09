Concert à l’église Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre des Gênets, 18 septembre 2021, Le Poiré-sur-Vie.

Eglise Saint-Pierre des Gênets, le samedi 18 septembre à 20:30

– Préambule historique sur l’église par Jean MIGNET – Pièces d’orgue jouées par les organistes du Poiré-sur-Vie – Récital de violon et de piano par Evelyne MOUSSIER-MICHEL et Haïk DAVTIAN

Concert soumis au contrôle du pass sanitaire pour les personnes de 18 ans et plus

Eglise Saint-Pierre des Gênets 1, ruelle du Presbytère, le poiré sur vie Le Poiré-sur-Vie Vendée



