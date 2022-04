Concert à l’église Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains

Landes

Concert à l’église Eugénie-les-Bains, 23 avril 2022, Eugénie-les-Bains. Concert à l’église Eugénie-les-Bains

2022-04-23 – 2022-04-23

Eugénie-les-Bains Landes 10 EUR Pour la 1ère fois à Eugénie les Bains, une chorale de Gironde, l’Ensemble vocal Choeur en folie Villenave d’Ornon est heureux de vous accueillir pour écouter des chants polyphoniques, dynamiques et variés, classiques, chants du monde, variété, gospel. Chef de choeur : Olivier Bergereau, Pianiste : Audrey Manet. Pour la 1ère fois à Eugénie les Bains, une chorale de Gironde, l’Ensemble vocal Choeur en folie Villenave d’Ornon est heureux de vous accueillir pour écouter des chants polyphoniques, dynamiques et variés, classiques, chants du monde, variété, gospel. Chef de choeur : Olivier Bergereau, Pianiste : Audrey Manet. +33 6 82 26 82 09 Pour la 1ère fois à Eugénie les Bains, une chorale de Gironde, l’Ensemble vocal Choeur en folie Villenave d’Ornon est heureux de vous accueillir pour écouter des chants polyphoniques, dynamiques et variés, classiques, chants du monde, variété, gospel. Chef de choeur : Olivier Bergereau, Pianiste : Audrey Manet. ©choeur en folie

Eugénie-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains, Landes Autres Lieu Eugénie-les-Bains Adresse Ville Eugénie-les-Bains lieuville Eugénie-les-Bains Departement Landes

Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eugenie-les-bains/

Concert à l’église Eugénie-les-Bains 2022-04-23 was last modified: by Concert à l’église Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains 23 avril 2022 Eugénie-les-Bains Landes

Eugénie-les-Bains Landes